Укрзалізниця оприлюднила список потягів, які не змогли 26 червня вчасно розпочати виконання рейсу через негоду.
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Поїзди, які затримуються 26 червня
- №4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
- №232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);
- №58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);
- №8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);
- №16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
- №141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
- №243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
- №146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);
- №215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);
- №13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);
- №70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
- №29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);
- №49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).
У компанії пасажирів просять слідкувати за повідомленнями, адже час затримки рейсів може змінюватися.
Негода у західних областях: що відомо
- 25 червня у Львові пройшла сильна гроза, яку супроводжував штормовий вітер. Негода наробила чимало лиха – затопила вулиці та будинки, повалила дерева та електроопори.
- Після цього потужні зливи та шквальний вітер накрили Рівне. Там стихія зривала покрівлю з дахів будинків, руйнувала огорожі та заливала вулиці водою. Дісталося і Прикарпаттю, дощі розмили там дорогу.
- У Львівській області постраждала 1 людина, у Рівненській – 2, десятки будинків залишаються підтопленими.
- Станом на ранок 26 червня без світла перебувають 811 населених пунктів у 9 областях. Рятувальники продовжують боротися з наслідками негоди.