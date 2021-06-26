Укрзалізниця оприлюднила список потягів, які не змогли 26 червня вчасно розпочати виконання рейсу через негоду.

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Поїзди, які затримуються 26 червня

№4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

№58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

№8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

№215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

№70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

У компанії пасажирів просять слідкувати за повідомленнями, адже час затримки рейсів може змінюватися.

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