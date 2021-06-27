На Рівненщині одразу двоє осіб травмувались через стихію. Один потерпілий – після падіння шиферу. Інший теж потрапив до лікарні, але причина інша – удар блискавки.

До теми Прогноз погоди на 27 червня: грози накриють всю Україну, є ймовірність смерчів

Негода пошкодила покрівлі школи та ліцею

В області після грози пошкоджені більше ніж 10 будинків, постраждали також покрівля Шпанівського ліцею, школи у селі Посягва та Клесівської селищної ради. На шляхи упали 180 повалених дерев, їх прибирали працівники ДСНС та спецтехінка.

На Львівщині після зливи підтопило будинки

У Львівській області внаслідок силької зливи підтопило більше ніж 10 житлових будинків та понад 20 присадибних ділянок. Шквальний вітер пошкодив 12 дахів. Після падіння дерева травми отримав один житель регіону.

Загалом без світла в Україні зилишились 393 населені пункти:

Київська область – 129,

Чернігівська – 73,

Житомирська – 57,

Черкаська – 50,

Вінницька – 26,

Львівська – 26,

Кіровоградська – 20,

Одеська – 12.

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Важливо! Ввечері 26 червня залило і Одесу. Найбільш потерпів район Аркадія. Вулиці міста перетворились на ріки. А на Київщині ивпав град, через негоду прорвало дамбу у селі Лишня, що належить до Бишівської територіальної громади. Проїзний шлях розичщали з допомогою спецтехніки.