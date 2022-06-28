То, что едят украинцы, 92% – внутреннее производство. Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Он пояснил, что мы экспортируем немного фруктов, а также рыбу, ведь пока украинцы не имеют возможности ее ловить.
Внутри страны цена на продовольствие значительно ниже, чем у наших соседей. Из-за блокирования экспорта в Украине создались условия профицита продовольствия,
– сообщил Олег Пендзин.
"За год у нас очень сильно подешевели яйца, несмотря на то, что есть и потерянные птицефабрики. Украина полностью обеспечивает себя молочкой. Фактически всем", – подчеркнул эксперт.
Соль и сахар
Несмотря на это дефицит на некоторые товары, которые вынуждены импортировать. Олег Пендзин напомнил, что "Артемсоль" прекратила свою работу из-за военных действий, поэтому соль привозят из-за границы.
Эксперт предположил, что цена на нее и на сахар вырастет в июле. Ведь начнется период закруток и, соответственно, повысится спрос.
Рациональная норма потребления соли – 5 кг на душу населения в год. Это определено в Европе. Украинцы знаете, сколько съедают? 15 кг. Из-за особенности украинской продовольственной культуры (закруток) и украинской кухни,
– рассказал Олег Пендзин.
Он добавил, что летом у нас еще очень сильно растет потребление сахара, ведь хозяйки готовят варенье.
О росте цен на соль и сахар – смотрите видео
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