Те, що їдять українці, 92% – внутрішнє виробництво. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Він пояснив, що ми експортуємо трошки фруктів, а також рибу, адже наразі українці не мають можливості її ловити.

Всередині країни ціна на продовольство значно нижча, ніж у наших сусідів. Через блокування експорту в Україні створилися умови профіциту продовольства,

– повідомив Олег Пендзин.

"За рік в нас дуже сильно подешевшали яйця, попри те, що є й втрачені птахофабрики. Україна повністю забезпечує себе молочкою. Фактично всім", – акцентував експерт.

Сіль та цукор

Попри це є дефіциті на деякі товари, які вимушені імпортувати. Олег Пендзин нагадав, що "Артемсіль" припинила свою роботу через воєнні дії, тому сіль привозять з-за кордону.

Експерт припустив, що ціна не неї та на цукор зросте у липні. Адже почнеться період закруток й відповідно підвищиться попит.

Раціональна норма споживання солі – 5 кілограмів на душу населення в рік. Це визначено в Європі. Українці знаєте скільки зʼїдають? 15 кілограмів. Через особливість української продовольчої культури (закруток) й української кухні,

– розповів Олег Пендзин.

Він додав, що влітку в нас ще й дуже сильно зростає споживання цукру, адже господині готують варення.

Про зростання цін на сіль та цукор – дивіться відео

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