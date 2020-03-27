Спрос на валюту существенно снизился

С начала недели Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке до 80 миллионов долларов. В НБУ наблюдают значительное сокращение спроса на валюту.

Если на прошлой неделе украинцы больше покупали валюту, чем продавали, то на этой неделе ситуация – обратная. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

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Если на прошлой неделе НБУ для сглаживания колебаний на валютном рынке проводил интервенции на более 1 миллиард долларов, то на этой неделе ситуация более-менее сбалансирована: 2 дня НБУ вовсе не выходил на рынок, а объем интервенций, который мы проводили за 3 дня недели, составил чуть меньше, чем 80 миллионов долларов,

– отметил он.

Чурий также добавил, что основной спрос на валюту поступает от украинских резидентов, которые покупают иностранную валюту для выполнения экспортных контрактов и для выполнения своих долговых обязательств.

Внимание! Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10 – 17 марта. Именно в этот период в кассах банков покупали значительно больше иностранной валюты, чем сдавали.



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