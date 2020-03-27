13:46
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Попит на валюту суттєво знизився

      -
      Олег Чурій / Пресслужба Нацбанку

      Від початку тижня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку до 80 мільйонів доларів. У НБУ спостерігають значне скорочення попиту на валюту.

      Якщо минулого тижня українці більше купували валюти, ніж продавали, то на цьому тижні ситуація – зворотна. Про це під час брифінгу розповів заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

      Дивіться також НБУ передав долари готівкою 11 банкам: деталі – відео

      Якщо минулого тижня НБУ для згладжування коливань на валютному ринку проводив інтервенції на понад 1 мільярд доларів, то цього тижня ситуація більш-менш збалансована: 2 дні НБУ зовсім не виходив на ринок, а обсяг інтервенцій, який ми проводили за 3 дні тижня, склав трохи менше, ніж 80 мільйонів доларів,
      – зауважив він.

      Чурій також додав, що основний попит на валюту надходить від українських резидентів, які купують іноземну валюту для виконання експортних контрактів і для виконання своїх боргових зобов'язань.

      Увага! Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10 – 17 березня. Саме в цей період у касах банків купували значно більше іноземної валюти, ніж здавали.

      банки нбу коронавірус
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Банки Коронавірус Covid-19 Новини України Долар Валюта НБУ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:01 Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу: смертність різко зросла
      Новини світу 3467
      сьогодні , 08:00 Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону
      Головні новини 9505
      сьогодні , 11:26 Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      Лікування 106500
      сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      Традиції 88911
      сьогодні , 07:24 Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла
      Медицина 163128
      сьогодні , 06:48 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 11143
      сьогодні , 07:20 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Статті 6640
      сьогодні , 12:53 Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршевелі – фото, відео
      Новини України 6669
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:01 Зарплати суддів: хто отримує захмарні суми з податків українців
      Роман Маселко
      сьогодні , 11:45 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Олена Зеркаль
      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Анатолій Максимов
      Залиште відгук