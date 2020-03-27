Попит на валюту суттєво знизився

Від початку тижня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку до 80 мільйонів доларів. У НБУ спостерігають значне скорочення попиту на валюту.

Якщо минулого тижня українці більше купували валюти, ніж продавали, то на цьому тижні ситуація – зворотна. Про це під час брифінгу розповів заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

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Якщо минулого тижня НБУ для згладжування коливань на валютному ринку проводив інтервенції на понад 1 мільярд доларів, то цього тижня ситуація більш-менш збалансована: 2 дні НБУ зовсім не виходив на ринок, а обсяг інтервенцій, який ми проводили за 3 дні тижня, склав трохи менше, ніж 80 мільйонів доларів,

– зауважив він.

Чурій також додав, що основний попит на валюту надходить від українських резидентів, які купують іноземну валюту для виконання експортних контрактів і для виконання своїх боргових зобов'язань.

Увага! Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10 – 17 березня. Саме в цей період у касах банків купували значно більше іноземної валюти, ніж здавали.



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