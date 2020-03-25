НБУ передав долари готівкою 11 банкам: деталі – відео

До України привезли партію готівкових доларів США. Нацбанк України провів операцію з їхнього продажу 11 системно важливим банкам.

Пресслужба НБУ повідомляє, що під час аукціонів з продажу готівкових доларів банки придбали 130 мільйонів доларів. Регулятор також очікує другу партію готівкового долара.

До речі В Україні спав попит на іноземну валюту

Водночас Нацбанк рекомендує українцям обмежити операції з готівковою валютою та віддавати перевагу операціям з обміну валют в інтернеті.

Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро,

– повідомили у Нацбанку.

Дивіться відео звернення представника НБУ Олега Чурія щодо ситуації готівкою:

Що відомо про дефіцит готівкової валюти

Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10 – 17 березня. Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні. Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня: в ці дні українські банки продали в касах відповідно 148 мільйонів доларів, 114 мільйонів доларів та 106 мільйонів доларів.

Дефіцит валютної готівки виник через те, що зазвичай її завозять в Україну літаками, які здійснюють міжнародні авіарейси. Однак після заборони міжнародного авіасполучення у банківських установ зникла можливість поповнювати запаси готівкової валюти.

Зокрема через це два системних банки – "Альфа-банк" та "Приватбанк" – повідомили, що перестануть видавати готівкову валюту в обмінниках. Обмін валюти онлайн працюватиме без перешкод і надалі.

19 березня банківським установам передали 35 мільйонів євро, аукціони з продажу готівкових євро планують проводити і в наступні тижні.

Зверніть увагу! Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.



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