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      НБУ передав долари готівкою 11 банкам: деталі – відео

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      Готівкова валюта прибула в Україну / Shutterstock

      До України привезли партію готівкових доларів США. Нацбанк України провів операцію з їхнього продажу 11 системно важливим банкам.

      Пресслужба НБУ повідомляє, що під час аукціонів з продажу готівкових доларів банки придбали 130 мільйонів доларів. Регулятор також очікує другу партію готівкового долара.

      До речі В Україні спав попит на іноземну валюту

      Водночас Нацбанк рекомендує українцям обмежити операції з готівковою валютою та віддавати перевагу операціям з обміну валют в інтернеті.

      Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро,
      – повідомили у Нацбанку.

      Дивіться відео звернення представника НБУ Олега Чурія щодо ситуації готівкою: 

      Що відомо про дефіцит готівкової валюти

      • Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10 – 17 березня. Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні. Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня: в ці дні українські банки продали в касах відповідно 148 мільйонів доларів, 114 мільйонів доларів та 106 мільйонів доларів.
      • Дефіцит валютної готівки виник через те, що зазвичай її завозять в Україну літаками, які здійснюють міжнародні авіарейси. Однак після заборони міжнародного авіасполучення у банківських установ зникла можливість поповнювати запаси готівкової валюти.
      • Зокрема через це два системних банки – "Альфа-банк" та "Приватбанк" – повідомили, що перестануть видавати готівкову валюту в обмінниках. Обмін валюти онлайн працюватиме без перешкод і надалі.
      • 19 березня банківським установам передали 35 мільйонів євро, аукціони з продажу готівкових євро планують проводити і в наступні тижні.

      Зверніть увагу! Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта Гроші НБУ Банки Новини політики
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