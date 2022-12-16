Хотя тогда не было официальной информации о причине смерти. Более того, источники в пограничной службе и силовых ведомствах сообщали, что "он сбежал".
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Что заявила супруга Дейдея
Я знаю, что он жив… Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо,
– заявила Дейдея.
Она также сообщила, что он: "...Скорее всего, за границей". То есть жена опровергла свое заявление о смерти мужа и сказала, что не общалась с ним после 24 февраля 2022 года.
Более того, по данным журналистов:
- Дарья теперь пытается развестись с мужем;
- а сам Дейдей, используя собственные документы, официально не пересекал границу.
"Смерть" Дейдея в марте
Следует отметить, что 10 марта 2022 года жена Дейдея опубликовала пост в инстаграмме, где вся в слезах заявила, что якобы будет любить Евгения Дейдея до своей смерти и навсегда останется его женой.
Скриншот со страницы Дарьи Дейдей, где она говорит о смерти мужа
И уже 12 марта 2022 года собеседники "УП" в пограничной службе и силовых ведомствах намекнули, что нардеп не умер. Мол, он бежал через контрабандные тропы в Закарпатье.
Тогда жена Дейдея заявила, что ей сказали о гибели мужа. Однако не ответила, кто уведомил об этом и какие обстоятельства смерти.
Заметьте Экс-нардеп Дейдей уволился с должности помощника главы полиции Киева
Чем известен Евгений Дейдей
- 34-летний Евгений Дейдей является нардепом 8-го созыва Верховной Рады. В 2014 году проходил по списку партии "Народный фронт", но уже в марте 2015 года стал членом межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль".
- Однако Дейдей отметился своей деятельностью до 2014 года. В частности, в 2011 году его осудили за разбойное нападение. Хотя летом 2014 перед выборами в Раду Дейдей через суд достиг отмены предыдущего решения.
- В 2017 году прокуратура просила у Совета согласия, чтобы привлечь Дейдея к уголовной ответственности по подозрению в незаконном обогащении. Ведь они с женой имели официально подтвержденных активов на сумму более 6 миллионов гривен, что в более чем 4,2 раза превышало совокупный доход супругов. Подробнее об этом читайте за ссылкой.
- В 2021 году Дейдей уволился с помощника начальника Главное управление Национальной полиции города Киева.