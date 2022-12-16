Хотя тогда не было официальной информации о причине смерти. Более того, источники в пограничной службе и силовых ведомствах сообщали, что "он сбежал".

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Что заявила супруга Дейдея

Я знаю, что он жив… Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо,

– заявила Дейдея.

Она также сообщила, что он: "...Скорее всего, за границей". То есть жена опровергла свое заявление о смерти мужа и сказала, что не общалась с ним после 24 февраля 2022 года.

Более того, по данным журналистов:

Дарья теперь пытается развестись с мужем;

а сам Дейдей, используя собственные документы, официально не пересекал границу.

"Смерть" Дейдея в марте

Следует отметить, что 10 марта 2022 года жена Дейдея опубликовала пост в инстаграмме, где вся в слезах заявила, что якобы будет любить Евгения Дейдея до своей смерти и навсегда останется его женой.



Скриншот со страницы Дарьи Дейдей, где она говорит о смерти мужа

И уже 12 марта 2022 года собеседники "УП" в пограничной службе и силовых ведомствах намекнули, что нардеп не умер. Мол, он бежал через контрабандные тропы в Закарпатье.

Тогда жена Дейдея заявила, что ей сказали о гибели мужа. Однако не ответила, кто уведомил об этом и какие обстоятельства смерти.

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Чем известен Евгений Дейдей