Скандал случился 24 декабря. Заместитель министра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. Во Львовский горсовет с ним Кристина Тишкун пришла в облегающем черном платье с глубоким декольте

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Вид спутницы замминистра спровоцировал резонанс в сети

Сначала была информация, что девушка – помощница Игоря Гарбарука. Впоследствии оказалось, что Кристина – юристка и просто сопровождала Гарбарука во время визита. Тишкун опубликовала фотографию из горсовета в своем инстаграме, однако впоследствии доступ к своему аккаунту закрыла. Впрочем, его уже успели распространить в соцсетях.

Вот фото, которое вызвало резонанс / Фото из соцсетей

Пользователи в своей оценке внешнего вида девушки разделились. Многие комментаторы в ее адрес слов не подбирали, считая наряд слишком откровенным. Кое-кто встал и на защиту Тишкун: мол, ее право одеваться так, как она хочет.

Некоторые комментарии из соцсетей:

"Ну чего вас всех задела эта барышня?

Красивая девушка, красивое платье, фигура красивая. Хуже было бы если бы баба-гром напялила такое платье. А так есть что показать"

"Здесь встает лишь один вопрос: "А что так можно было? "Креативная девушка".

"А девушка вообще понимала, куда идет, ее предупредили?"

"Ужас да и только!"

"Говорят, сайт МОН уже лег из-за желающих подать резюме на вакансии".

"В конце концов, она же не в церковь так пришла. Никого этим нарядом не обидела".

Как прокомментировала свой наряд сама Тишкун

На волну хейта, которая полилась в ее сторону, Тишкун отреагировала так – закрыла доступ к своему аккаунту. Теперь фото юристки могут просматривать избранные. Однако еще до этого шага она успела отреагировать на возмущение интернет-юзеров.

А в городской совет надо выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно,

– написала Тишкун.

Тишкун сначала ответила на критику в сети / Скриншот из соцсетей

Замминистра, как известно, опубликовал стихотворение Киплинга

Не остался в стороне от скандала и заместитель главы МОН Игорь Гарбарук. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга.

Як вистоїш, коли всі проти тебе,

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно,

Оббріханий — мовчати і пройти,

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти ані доброти,

– з цього починається цитований Гарбаруком вірш.

Скриншот со страницы Игоря Гарбарука в Фейсбуке

Интересно, что на странице замминистра комментарии были гораздо толерантнее. Читатели, по большей части, выражали поддержку Гарбаруку и даже предполагали, что такая реакция может быть связана с политическим заказом. Однако некоторые пользователи таки отметили, что вопрос не к самому заместителю министра, а к его спутнице.

24 канал обратился за комментарием к общественной организации "Гендер в деталях", которая занимается гендерными вопросами. Также редакция не поддерживает сексистских комментариев в этой ситуации.

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Что известно о Кристине Тишкун

Кристина Тишкун родилась 30 августа 1994 года во Львове.

По образованию – юрист.

Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Сейчас проживает в Киеве.

Относительно деятельности Тишкун, то она является помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers, а также юристом и основателем компании БК "Застройка".

Смотрите фото Кристины Тишкун из сети интернет: