Скандал случился 24 декабря. Заместитель министра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. Во Львовский горсовет с ним Кристина Тишкун пришла в облегающем черном платье с глубоким декольте
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Вид спутницы замминистра спровоцировал резонанс в сети
Сначала была информация, что девушка – помощница Игоря Гарбарука. Впоследствии оказалось, что Кристина – юристка и просто сопровождала Гарбарука во время визита. Тишкун опубликовала фотографию из горсовета в своем инстаграме, однако впоследствии доступ к своему аккаунту закрыла. Впрочем, его уже успели распространить в соцсетях.
Вот фото, которое вызвало резонанс / Фото из соцсетей
Пользователи в своей оценке внешнего вида девушки разделились. Многие комментаторы в ее адрес слов не подбирали, считая наряд слишком откровенным. Кое-кто встал и на защиту Тишкун: мол, ее право одеваться так, как она хочет.
Некоторые комментарии из соцсетей:
"Ну чего вас всех задела эта барышня?
Красивая девушка, красивое платье, фигура красивая. Хуже было бы если бы баба-гром напялила такое платье. А так есть что показать"
"Здесь встает лишь один вопрос: "А что так можно было? "Креативная девушка".
"А девушка вообще понимала, куда идет, ее предупредили?"
"Ужас да и только!"
"Говорят, сайт МОН уже лег из-за желающих подать резюме на вакансии".
"В конце концов, она же не в церковь так пришла. Никого этим нарядом не обидела".
Как прокомментировала свой наряд сама Тишкун
На волну хейта, которая полилась в ее сторону, Тишкун отреагировала так – закрыла доступ к своему аккаунту. Теперь фото юристки могут просматривать избранные. Однако еще до этого шага она успела отреагировать на возмущение интернет-юзеров.
А в городской совет надо выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно,
– написала Тишкун.
Тишкун сначала ответила на критику в сети / Скриншот из соцсетей
Замминистра, как известно, опубликовал стихотворение Киплинга
Не остался в стороне от скандала и заместитель главы МОН Игорь Гарбарук. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга.
Як вистоїш, коли всі проти тебе,
Упали духом і тебе кленуть,
Як всупереч усім ти віриш в себе,
А з їх невіри також візьмеш суть;
Якщо чекати зможеш ти невтомно,
Оббріханий — мовчати і пройти,
Під поглядом ненависті, притому
Не грати цноти ані доброти,
– з цього починається цитований Гарбаруком вірш.
Скриншот со страницы Игоря Гарбарука в Фейсбуке
Интересно, что на странице замминистра комментарии были гораздо толерантнее. Читатели, по большей части, выражали поддержку Гарбаруку и даже предполагали, что такая реакция может быть связана с политическим заказом. Однако некоторые пользователи таки отметили, что вопрос не к самому заместителю министра, а к его спутнице.
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Что известно о Кристине Тишкун
- Кристина Тишкун родилась 30 августа 1994 года во Львове.
- По образованию – юрист.
- Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- Сейчас проживает в Киеве.
- Относительно деятельности Тишкун, то она является помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers, а также юристом и основателем компании БК "Застройка".
Смотрите фото Кристины Тишкун из сети интернет: