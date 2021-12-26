Скандал трапився 24 грудня. Заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. До Львівської міськради із ним Христина Тишкун прийшла у відвертій чорній сукні – з глибоким декольте

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Вигляд супутниці заступника міністра спровокував резонанс у мережі

Спочатку була інформація, що дівчина – помічниця Ігоря Гарбарука. Згодом виявилося, що Христина – юристка і просто супроводжувала Гарбарука під час візиту. Тишкун опублікувала світлину з міськради у своєму інстаграмі, проте згодом доступ до свого акаунту закрила. Втім, фотографію уже встигли поширити у соцмережах.

Ось фото, яке спричинило резонанс / Фото з соцмереж

Користувачі у своїй оцінці зовнішнього вигляду дівчини розділились. Багато коментаторів на її адресу слів не добирали, вважаючи вбрання занадто відвертим. Дехто став і на захист Тишкун: мовляв, її право одягатись так, як вона хоче.

Деякі коментарі з соцмереж:

"Ну чого вас всіх заділа ця баришня?

Гарна дівчина, гарне плаття, фігура гарна. Гірше було б якби баба-грім нап'ялила таке плаття. А так є що показати" "Тут постає лише одне питання: "А що так можна було?" Креативна дівчина". "А дівчина взагалі розуміла, куди йде, її попередили?" "Жах та й годі!" "Кажуть, сайт МОН уже ліг через бажаючих подати резюме на вакансії". "Зрештою, вона ж не в церкву так прийшла. Нікого цим нарядом не образила".

Як прокоментувала своє вбрання сама Тишкун

На хвилю хейту, яка полилась у її сторону, Тишкун відреагувала так – закрила доступ до свого акаунту. Тепер фото юристки можуть переглядати обрані. Проте ще до цього кроку вона встигла відреагувати на обурення інтернет-юзерів.

А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно,

– написала Тишкун.

Тишкун спочатку відповіла на критику у мережі / Скриншот з соцмереж

Заступник міністра, як реакцію, опублікував вірш Кіплінга

Не залишився осторонь скандалу і заступник глави МОН Ігор Гарбарук. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував вірш Редьярда Кіплінга.

Як вистоїш, коли всі проти тебе,

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно,

Оббріханий — мовчати і пройти,

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти ані доброти,

– з цього починається цитований Гарбаруком вірш.

Скриншот зі сторінки Ігоря Гарбарука у фейсбуці

Цікаво, що на сторінці заступника міністра коментарі були набагато толерантніші. Читачі, здебільшого, висловлювали підтримку Гарбаруку і навіть припускали, що така реакція може бути пов'язана з політичним замовленням. Проте деякі користувачі таки наголосили, що питання не до самого заступника міністра, а до його супутниці.

24 канал звернувся по коментар до громадської організації "Гендер у деталях", яка займається гендерними питаннями. Також редакція не підтримує сексистських коментарів у цій ситуації.

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Що відомо про Христину Тишкун

Христина Тишкун народилась 30 серпня 1994 року у Львові.

За освітою – юристка.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Зараз проживає у Києві.

Щодо діяльності Тишкун, то вона є помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers, а також юристкою та засновницею компанії БК "Забудова".

Дивіться фото Христини Тишкун з мережі інтернет: