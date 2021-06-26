Пока россияне не знают, как справиться с мутировавшим штаммом COVID-19. Поэтому страна возвращается к жестким карантинным ограничениям. Об этом рассказал журналист и автор блога "Мысли мои тихие" Артем Овдиенко.

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"Спутник V" оказался самым настоящим шмурдяком, – Одиенко

Он предположил, что коварный апокалипсис в России стал возможным, ведь их вакцина "Спутник V" оказалась "самым настоящим шмурдяком". Именно поэтому население там не имеет никакой дополнительной искусственной защиты.

Хотя россиян массово прививают препаратом 7 месяцев подряд – с декабря 2020 года. Впрочем, вакцина их не спасла совсем,

– подчеркнул ведущий.

Он привел пример Москвы, которая является одним из самых вакцинированных регионов страны. Но именно на этот город сейчас приходится наибольшее количество и новых больных, и новых умерших. По его словам, прошло более пол года, как Кремль активно тестирует "Спутник V" на своих гражданах. Но результата нет.

И добавил, что в Украине их вакцина – под запретом, ведь ни ВОЗ, ни европейские регуляторы разрешения российскому препарату так и не предоставили.

"Зато нам с вами колят вакцины производства: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Компании уже отчитались, что их препараты по меньшей мере на 90% процентов эффективны и от индийского штамма Дельта", – подчеркнул Артем Овдиенко.

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Ситуация с COVID – 19 в России: последние новости