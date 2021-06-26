Пока россияне не знают, как справиться с мутировавшим штаммом COVID-19. Поэтому страна возвращается к жестким карантинным ограничениям. Об этом рассказал журналист и автор блога "Мысли мои тихие" Артем Овдиенко.
Подробнее читайте здесь Ковидный апокалипсис: из России в Украину надвигается опасная волна штамма Дельта
"Спутник V" оказался самым настоящим шмурдяком, – Одиенко
Он предположил, что коварный апокалипсис в России стал возможным, ведь их вакцина "Спутник V" оказалась "самым настоящим шмурдяком". Именно поэтому население там не имеет никакой дополнительной искусственной защиты.
Хотя россиян массово прививают препаратом 7 месяцев подряд – с декабря 2020 года. Впрочем, вакцина их не спасла совсем,
– подчеркнул ведущий.
Он привел пример Москвы, которая является одним из самых вакцинированных регионов страны. Но именно на этот город сейчас приходится наибольшее количество и новых больных, и новых умерших. По его словам, прошло более пол года, как Кремль активно тестирует "Спутник V" на своих гражданах. Но результата нет.
И добавил, что в Украине их вакцина – под запретом, ведь ни ВОЗ, ни европейские регуляторы разрешения российскому препарату так и не предоставили.
"Зато нам с вами колят вакцины производства: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Компании уже отчитались, что их препараты по меньшей мере на 90% процентов эффективны и от индийского штамма Дельта", – подчеркнул Артем Овдиенко.
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Ситуация с COVID – 19 в России: последние новости
- В России в течение 25 июня суток зафиксировали рекордные показатели смертности от коронавируса. За сутки официально подтвердили смерть 619 больных. Это наибольшее количество с 25 декабря 2020 года.
- Также увеличилось и количество новых случаев инфицирования. Только за сутки COVID-19 обнаружили в 21 665 россиян.
- В Кремле решили вводить принудительную вакцинацию населения. Впрочем, по данным "Левада-центра", 60% опрошенных вообще не желают вакцинироваться, а лишь 35% готовы прививаться российской вакциной "V Спутник".