Наразі росіяни не знають, як впоратися з мутованим штамом COVID-19. Тому країна повертається до жорстких карантинних обмежень. Про це розповів журналіст та автор блогу "Думки мої тихі" Артем Овдієнко.

Детальніше читайте тут Ковідний апокаліпсис: з Росії в Україну насувається небезпечна хвиля штаму Дельта

"Супутник V" виявився справжнісіньким шмурдяком, – Овдієнко

Він припустив, що ковідний апокаліпсис у Росії став можливим, адже їхня вакцина "Супутник V" виявилася "справжнісіньким шмурдяком". Саме тому населення там не має жодного додаткового штучного захисту.

Хоча росіян масово щеплять препаратом 7 місяців поспіль – з грудня 2020 року. Утім вакцина їх не врятувала зовсім,

– підкреслив ведучий.

Він навів приклад Москви, яка є одним з найвакцинованіших регіонів країни. Але саме на це місто нині припадає найбільша кількість і нових хворих, і нових померлих. За його словами, минуло понад пів року, як Кремль активно тестує "Супутник V" на своїх громадянах. Але результату немає.

І додав, що в Україні ця вакцина – під забороною, адже ні ВООЗ, ні європейські регулятори дозволу російському препарату так і не надали.

"Натомість нам з вами колять вакцини виробництва: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Компанії вже відзвітували, що їхні препарати щонайменше на 90% відсотків ефективні і від індійського штаму Дельта", – наголосив Артем Овдієнко.

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