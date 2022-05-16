Новое массовое захоронение в Мариуполе

Это выяснили журналисты "Схем", они проанализировали снимки спутника Maxar и пришли к выводу, что эта братская могила возникла еще в начале марта.

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Ранее советник городского головы Петр Андрющенко в своем телеграм-канале рассказал, что горсовет получил информацию о захоронениях на историческом кладбище "Некрополь", это уже вторая братская могила мариупольцев на этом кладбище.



Фото массового захоронения со спутника за 12 мая / Фото Радио Свобода

Журналисты смогли подтвердить эту информацию и установили точное местонахождение могилы. На спутниковых снимках видны две траншеи. Одна из них достигает более 30 метров в длину. Удалось установить, когда появились захоронения – в начале марта, но точная дата неизвестна.



Фото массового захоронения со спутника за 9 марта / Фото Радио Свобода

Точное место захоронения

Журналисты "Схем" напомнили, что 10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева разместила на своей странице Facebook видеозапись с братской могилой мариупольцев, однако не указала, где она находится. Анализируя видео, журналисты "Схем" смогли подтвердить, что речь идет именно о территории возле исторического кладбища "Некрополь" в центральной части Мариуполя.



Место массового захоронения в Мариуполе / Фото Радио Свобода

На кадрах с видео видны купол Свято-Никольского кафедрального собора, высокая труба в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.



Известные места массовых захоронений в Мариуполе / Фото Радио Свобода

Это уже 4-е место массовых захоронений, которое удалось найти в Мариуполе с помощью спутников. Эксперты опасаются, что их может быть гораздо больше.

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