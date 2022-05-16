Нове масове поховання в Маріуполі

Це з'ясувати журналісти "Схем", вони проаналізували знімки супутника Maxar, та дійшли до висновку, що ця братська могила виникла ще на початку березня.

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Раніше радник міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі розповів, що міськрада отримала інформацію, про поховання на історичного кладовища "Некрополь", це вже друга братська могила маріупольців на цьому цвинтарі.



Фото масового поховання з супутника за 12 травня / Фото Радіо Свобода

Журналісти змогли підтвердити цю інформацію та встановили точне місце розташування могили. На супутникових знімках видно дві траншеї. Одна з них сягає понад 30 метрів у довжину. Вдалось встановити, коли з'явилось поховання – на початку березня, але точна дата не відома.



Фото масового поховання з супутника за 9 березня / Фото Радіо Свобода

Точне місце поховання ​

Журналісти "Схем" нагадали, що 10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва розмістила на своїй сторінці Facebook відеозапис з братською могилою маріупольців, однак не вказала де вона розміщується. Аналізуючи відео, журналісти "Схем" змогли підтвердити, що мова йде саме про територію поблизу історичного кладовища "Некрополь" у центральній частині Маріуполя.



Місце масового поховання в Маріуполі / Фото Радіо Свобода

На кадрах з відео видно купол Свято-Микільського кафедрального собору, високу трубу у провулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.



Відомі місця масових поховань в Маріуполі / Фото Радіо Свобода

Це вже 4 місце масових поховань, яке вдалось знайти в Маріуполі за допомогою супутників. Експерти побоюються, що їх може бути набагато більше.

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