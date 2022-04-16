С 28 февраля по 15 апреля на кладбище появилось не менее 824 новых могил. По данным лондонского некоммерческого центра CIR, место захоронения находится на окраине города, к востоку от аэропорта.

В интервью The Washington Post директор по расследованиям Бенджамин Стрик сказал, что CIR следит за рядом могил и кладбищ в оккупированных Россией районах или теми местами, где рядом находятся российские силы.

Страшно думать о том, как гражданские погибли и что еще происходит в этих районах,

– сказал Стрик.

На спутниковых снимках видны новые могилы: видео

Напомним, что украинский Херсон временно находится под российской оккупацией с 3 марта.