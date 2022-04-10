Снимки Maxar были сделаны 8 апреля вблизи города Большой Бурлук.

Внимание Россия начала первый этап наступления на Донбассе, с Дальнего Востока идет подкрепление, – Арестович

На снимке видны грузовики с буксируемой артиллерией на северном конце военного конвоя, который движется на юг через украинский город Большой Бурлук,

– говорится в сообщении.



Колонна российской техники идет на Восток Украины / Фото – новый спутниковый снимок Maxar от 8 апреля

Западная и украинская разведка указывает на то, что российские силы, теперь отведенные с севера, двигаются на юг и восток.

К слову, вопрос, где нанести главный удар после перегруппировки остается для руководства России огромной проблемой. По данным источников 24 канала в разведке, российские генералы в первую волну наступления отправят мобилизованное пушечное мясо, и, вероятно, это будут жители ОРДЛО.

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