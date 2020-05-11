Сравнил Меркель с Гитлером: посол из Мальты вляпался в скандал и подал в отставку

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона 8 мая сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером. Впоследствии он подал в отставку.

Скандал трапився напередодні святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни, повідомляє Times of Malta.

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75 років тому ми зупинили Гітлера. Хто зупинить Ангелу Меркель? Вона втілила в життя мрію Гітлера про контроль над Європою,

– написав на своїй фейсбук-сторінці посол.

Як на скандал відреагували мальтійські політики

Публікація Табона викликала шквал обурення й осуду в дипломатичних і політичних колах країни. Лідер мальтійської опозиції Адріан Делія заявив, що публікація не відповідає рівню посла.

Він наголосив, що канцлерка Німеччини завжди підтримувала Мальту у різних питаннях і була джерелом стабільності в Європі. Делія назвав Меркель "борцем за демократію, яку ні в якому разі не можна порівнювати з прихильниками ідей ультраправих".

Невдовзі допис був видалений, а сам посол подав у відставку. Це підтвердив міністр закордонних справ Мальти Еваріст Бартоло. Глава МЗС додав, що в посольство Німеччини відправили вибачення за "неприпустиму" публікацію.

Варто пам'ятати! Друга світова війна в Європі закінчилась вночі 8 травня 1945, тоді Німеччина підписала акт про капітуляцію. Однак у світі війна тривала до 2 вересня 1945 року, коли акт про капітуляцію підписала Японія.



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