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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Сравняли с землей: кому мешал прибыльный курорт Ай-Петри в Крыму

      Крым.Реалии 58 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – до аннексии Крыма живописная крымская вершина Ай-Петри была Меккой для туристов и золотой жилой для предпринимателей. Оккупационная власть обещала золотые горы в обмен на отказ от бизнеса, но в итоге обманула.

      Также в выпуске:

      Кого из своих родственников и друзей Сергей Аксенов устроил на высокие должности в оккупированном Крыму.

      "Готов заплатить любую цену за любовь к Родине": история крымского политзаключенного Владимира Балуха.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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