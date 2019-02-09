Сравняли с землей: кому мешал прибыльный курорт Ай-Петри в Крыму
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – до аннексии Крыма живописная крымская вершина Ай-Петри была Меккой для туристов и золотой жилой для предпринимателей. Оккупационная власть обещала золотые горы в обмен на отказ от бизнеса, но в итоге обманула.
Также в выпуске:
Кого из своих родственников и друзей Сергей Аксенов устроил на высокие должности в оккупированном Крыму.
"Готов заплатить любую цену за любовь к Родине": история крымского политзаключенного Владимира Балуха.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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