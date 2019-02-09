Зрівняли зі землею: кому заважав прибутковий курорт Ай-Петрі у Криму
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – до анексії Криму мальовнича кримська вершина Ай-Петрі була Меккою для туристів та золотою жилою для підприємців. Останнім окупаційна влада обіцяла золоті гори в обмін на відмову від бізнесу, але зрештою ошукала.
Також у випуску:
Кого зі своїх родичів та друзів Сергій Аксьонов влаштував на високі посади в окупованому Криму.
"Готовий заплатити будь-яку ціну за любов до Батьківщини": історія кримського політв'язня Володимира Балуха.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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