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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зрівняли зі землею: кому заважав прибутковий курорт Ай-Петрі у Криму

      Крим.Реалії 278 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – до анексії Криму мальовнича кримська вершина Ай-Петрі була Меккою для туристів та золотою жилою для підприємців. Останнім окупаційна влада обіцяла золоті гори в обмін на відмову від бізнесу, але зрештою ошукала.

      Також у випуску: 

      Кого зі своїх родичів та друзів Сергій Аксьонов влаштував на високі посади в окупованому Криму.

      "Готовий заплатити будь-яку ціну за любов до Батьківщини": історія кримського політв'язня Володимира Балуха.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини Росії Новини України Крим.Реалії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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