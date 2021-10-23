Члены ЦИК установили, что отдельные кандидаты в народные депутаты не выполнили предусмотренные законом обязанности по открытию счетов своих избирательных фондов.
Важно В ЦИК придумали, как бороться с "двойниками" на довыборах в Раду
Как сказал член ЦИК Андрей Евстигнеев, это стало основанием для объявления кандидатам предупреждения. В общем такое предупреждение получили 14 кандидатов.
Что известно о довыборах в Раду
Довыборы в Раду в двух областях проведут 31 октября 2021 года. Они состоятся в одномандатных избирательных округах:
- № 184 (Херсонская область),
- №197 (Черкасская область).
Избирательный процесс там начался 1 сентября. ЦИК зарегистрировала в целом 45 кандидатов в народные депутаты, однако впоследствии отменила регистрацию 5 человек. Поэтому, по состоянию на 19 октября, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов:
- в ОВО № 184 (Херсонская область) – 15,
- в ОВО № 197 (Черкасская область) – 25.