Между этими группами идет столкновение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Продолжается борьба за "влияние"

По словам Данилова, на российском направлении происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех, кто находится на территории страны. Группа Виктора Медведчука якобы была в фаворе, потому что он – кум Путина.

Много таких групп? Я знаю как минимум 3 группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая,

– сказал Данилов.

Правда, чиновник не назвал лиц, входящих в эти группы.

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