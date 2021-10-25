Между этими группами идет столкновение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Продолжается борьба за "влияние"
По словам Данилова, на российском направлении происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех, кто находится на территории страны. Группа Виктора Медведчука якобы была в фаворе, потому что он – кум Путина.
Много таких групп? Я знаю как минимум 3 группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая,
– сказал Данилов.
Правда, чиновник не назвал лиц, входящих в эти группы.
Что с Медведчуком: последние новости
- Виктору Медведчуку 12 октября избрали меру пресечения по делу о государственной измене. Политика отправили под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
- Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе. Политик, вероятно, способствовал, чтобы организовать незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины. Медведчук на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
- Кроме того, представитель ОПЗЖ с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому производству. Говорится тоже о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.