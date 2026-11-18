17 ноября и в ночь на 18 ноября украинские военные провели атаку на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае России. На обоих предприятиях зафиксированы повреждения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Каковы последствия ударов по двум НПЗ на Кубани?

В районе Ильского нефтеперерабатывающего завода раздались взрывы и возник задымление. По данным Генштаба, в результате атаки были повреждены резервуары предприятия.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его мощность составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год. Продукцию предприятия используют, в частности, для обеспечения нужд российской армии.

Почти одновременно под удар попал и Афипский НПЗ. По предварительной информации, там была повреждена установка по переработке нефти.

Мощность Афипского завода составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год, что превышает 2% от общего объема нефтепереработки в России.

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В целом оба предприятия могут перерабатывать почти 13 миллионов тонн нефти ежегодно. Благодаря расположению на юге России они играют важную роль в снабжении топливом российских войск на фронте.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал России, чтобы заставить агрессора прекратить войну.

Какие российские НПЗ Украина атаковала ранее?

В ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ. Тогда под удар попали установки первичной переработки нефти АТ-4, АТ-5 и АТ-6, а также комплекс по производству автомобильных бензинов.

17 ноября украинские военные нанесли удар по нефтехимическому комплексу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Предприятие расположено примерно в 1500 километрах от украинской границы.

В тот же день Силы беспилотных систем провели атаку на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, мощность которого составляет около 10 миллионов тонн нефти в год.