В частности, о вероятном заминировании супермаркета METRO сообщили в Ивано-Франковске, Одессе, Кривом Роге и Киеве. Отмечают, что во всех городах посетителей и работников эвакуировали, идет проверка помещения, пишет 24 канал.

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Массовые звонки о минировании

Сообщается, что в Киеве речь идет о супермаркетах МЕТRО на Петровке и на Теремках.

Спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб рассказал, что сообщение о минировании учебных заведений Полтавы поступило утром 3 января на электронную почту полиции. По состоянию на 11:36 3 января правоохранители:

эвакуировали работников;

работают на месте вместе со взрывотехниками.

К счастью, у детей каникулы, поэтому их в школах не было.

Во Львове вторично сообщили о заминировании ратуши

Отметим, что во Львове два дня подряд сообщают о заминировании ратуши. По словам пресс-секретаря Нацполиции Львовщины, сообщение о минировании поступило от неизвестного лица ориентировочно в 10 часов 3 января. Из городского совета были эвакуированы работники и посетители.

По данным полиции:

на место происшествия приехали специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовщины и патрульные;

специалисты обследуют помещения и близлежащие территории на наличие взрывоопасных устройств;

полиция устанавливает лицо, предоставившее уведомление о заминировании.

Отметим, что 2 января уже поступали такие сообщения о минировании ратуши. Людей из помещения эвакуировали. Впоследствии сообщение оказалось ложным.

Похожая ситуация в Ровно. Глава ОВА Виталий Коваль сообщил, что 3 января анонимы сообщили, что якобы заминированы:

органы власти, включая помещение ОВА;

школы;

торговые центры.

Впоследствии глава ОВА рассказал, что сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Взрывоопасные предметы не найдены. Все возвращаются к привычной работе.