Сразу два нападения на правоохранителей произошли на Закарпатье: пострадала полицейская

В Иршавском и Перечинском районах Закарпатской области оказали сопротивление сотрудникам полиции. Кроме того, те получили телесные повреждения. Все инциденты произошли, когда правоохранители выполняли служебные обязанности. Злоумышленников уже задержали. По обоим фактам начали досудебное следствие.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области, первый инцидент произошел в ночь на 19 января в Перечинском районе. Так, примерно в 3:15 медики местной районной больницы сообщили в полицию, что к ним с телесными повреждениями лица доставили правоохранителя.

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Предварительно было установлено, что в Перечине на улице Ужанской сотрудник группы реагирования патрульной полиции пытался прекратить драку, возникшую между молодыми людьми неподалеку от заведения отдыха. На замечание правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно и в конце концов один из них нанес полицейскому телесные повреждения. По этой причине остальные патрульных вынуждена была применить к ним спецсредства. Также одного из злоумышленников задержали. Им оказался 33-летний житель района.

Что касается второго случая, то он произошел в Иршаве вечером 18 января, примерно в 21:00 час. Пострадала участковая, которая прибыла на вызов по обращению 56-летней женщины. Собственно последняя и нанесла повреждения полицейской - та получила ушибы плеча. Поэтому сотрудница полиции вынуждена была обратиться за помощью к медикам. Добавим, что хулиганка была пьяной. В конце концов ее также задержали.

Сейчас по фактам умышленного нанесения телесных повреждений работникам полиции решают вопрос об открытии уголовных производств. Говорится о часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей». Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

К слову, в ночь на 31 декабря напротив отделения полиции неизвестные устроили вооруженное нападение на охрану торгового рынка. Злоумышленники открыли огонь по киоскам и бросили на территорию рынка дымовую шашку. К счастью, никто не пострадал.