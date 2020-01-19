Одразу два напади на правоохоронців сталися на Закарпатті: постраждала поліцейська

У Іршавському та Перечинському районах Закарпатської області чинили опір працівникам поліції. Крім того, ті зазнали тілесних ушкоджень. Усі інциденти трапилися, коли правоохоронці виконували службові обов’язки. Зловмисників уже затримали. За обома фактами розпочали досудове слідство.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Закарпатській області, перший інцидент стався уночі проти 19 січня у Перечинському районі. Так, приблизно о 3:15 медики місцевої районної лікарні повідомили поліцію, що до них з тілесними ушкодженнями обличчя доправили правоохоронця.

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Попередньо було встановлено, що у Перечині на вулиці Ужанській працівник групи реагування патрульної поліції намагався припинити бійку, що виникла між молодиками неподалік закладу відпочинку. На зауваження правоохоронців чоловіки не реагували, поводилися агресивно та зрештою один із них завдав поліцейському тілесні ушкодження. Через це решта патрульних змушеною була застосувати до них спецзасоби. Також одного зі зловмисників затримали. Ним виявся 33-річний житель району.

Щодо другого випадку, то він стався у Іршаві ввечері 18 січня, приблизно о 21:00 год. Постраждала дільнича, яка прибула на виклик за зверненням 56-річної жінки. Власне остання і завдала ушкоджень поліцейській – та отримала забої плеча. Тому співробітниця поліції змушеною була звернутися за допомогою до медиків. Додамо, що хуліганка була п’яною. Зрештою її також затримали.

Наразі за фактами умисного завдання тілесних ушкоджень працівникам поліції вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень. Мовиться про частину 2 статті 345 Кримінального кодексу «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків». ЇЇ санкція передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

До слова, уночі проти 31 грудня навпроти відділення поліції невідомі влаштували збройний напад на охорону торгового ринку. Зловмисники відкрили вогонь по кіосках та кинули на територію ринку димову шашку. На щастя, ніхто не постраждав.