20:33
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сразу два села закрыли на карантин в Винницкой области

      - Читати новину українською
      В Винницкой области два села закрыли на карантин из-за коронавируса – на 24 канал
      На Винниччине сразу два села – на карантине / СТРАНА.ua

      В Винницкой области подтвердили коронавирус у жительницы Крыжопольского района. Из-за этого изолировали сразу два населенных пункта и усилили карантинные мероприятия по всему району.

      На карантин закрыли села Высокая Гребля, откуда больная COVID-19, и село Андрияшевка. В эти населенные пункты ограничен въезд и выезд. Об этом рассказал председатель Крыжопольской райадминистрации Владимир Скалий в фейсбуке.

      Читайте также 11 полицейских заразились коронавирусом в Винницкой области

      Состояние инфицированной коронавирусом – нетяжелое, отмечают в райадминистрации. Однако круг ее контактов – достаточно большой.

      Лечение проходит дома под контролем семейных врачей. Устанавливается круг контактных лиц, у всех них будет осуществлен отбор образцов для ПЦР-исследования,
      – уточнил Скалий.

      По состоянию на 24 апреля в Винницкой области обнаружили 370 больных коронавирусом, летальных случаев нет. В целом в Украине диагностировали 7 647 случаев COVID-19, 193 человека умерли, 601 больной выздоровел.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Винница
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Приказал заплатить 50 тисяч з моральный вред: судья наказал нардепа за право на свободу мысли
      сегодня , 19:30 Приказал заплатить 50 тисяч з моральный вред: судья наказал нардепа за право на свободу мысли
      Ірина Шиба
      Миллиарды задолженности на рынке электроэнергии: что будет делать Украина
      сегодня , 19:05 Миллиарды задолженности на рынке электроэнергии: что будет делать Украина
      Юлія Поскробок