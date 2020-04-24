Сразу два села закрыли на карантин в Винницкой области
В Винницкой области подтвердили коронавирус у жительницы Крыжопольского района. Из-за этого изолировали сразу два населенных пункта и усилили карантинные мероприятия по всему району.
На карантин закрыли села Высокая Гребля, откуда больная COVID-19, и село Андрияшевка. В эти населенные пункты ограничен въезд и выезд. Об этом рассказал председатель Крыжопольской райадминистрации Владимир Скалий в фейсбуке.
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Состояние инфицированной коронавирусом – нетяжелое, отмечают в райадминистрации. Однако круг ее контактов – достаточно большой.
Лечение проходит дома под контролем семейных врачей. Устанавливается круг контактных лиц, у всех них будет осуществлен отбор образцов для ПЦР-исследования,
– уточнил Скалий.
По состоянию на 24 апреля в Винницкой области обнаружили 370 больных коронавирусом, летальных случаев нет. В целом в Украине диагностировали 7 647 случаев COVID-19, 193 человека умерли, 601 больной выздоровел.