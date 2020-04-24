Одразу два села закрили на карантин на Вінниччині

У Вінницькій області підтвердили коронавірус у жительки Крижопільского району. Через це ізолювали одразу два населені пункти та посилили карантинні заходи по всьому району.

На карантин закрили села Висока Гребля, звідки хвора на COVID-19, та село Андріяшівка. До цих населених пунктів обмежено в'їзд та виїзд. Про це розповів голова Крижопільскої райадміністрації Володимир Скалій у фейсбуці.

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Стан інфікованої коронавірусом – неважкий, наголошують у райадміністрації. Проте коло її контактів – досить велике.

Лікування проходить вдома під контролем сімейних лікарів. На разі встановлюється коло контактних осіб, в усіх них буде здійснено відбір зразків для ПЛР-дослідження,

– уточнив Скалій.

Станом на 24 квітня у Вінницькій області виявили 370 хворих на коронавірус, летальних випадків немає. Загалом в Україні діагностували 7 647 випадків COVID-19, 193 людини померли, 601 хворий одужав.