Сразу двое политиков внесли залог за полицейского, который избивал лежачего активиста

Накануне суд арестовал капитана полиции Киева Василия Мельникова, которого подозревают в избиении лежачего активиста возле Подольского райотдела полиции в столице. Мужчину взяли под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 115 тысяч гривен. 13 февраля эти средства внесли сразу двое поручителей – Илья Кива и Александр Вилкул.

Оппоблоковец Александр Вилкул написал пост в Facebook, в котором назвал пострадавших активистов боевиками и отметил, что арестованный полицейский исполнял свои обязанности в экстремальных условиях.

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"Полицейские не просто имеют право, они обязаны применять силу против радикалов, которые уже завтра могут напасть на каждого", – подчеркнул он.



Платежное поручение, которое опубликовал Вилкул

Политик также добавил, что уже позже узнал из СМИ, что залог внес еще один кандидат в президенты – Илья Кива.

В свою очередь Кива пояснил, что вступился за Мельникова, потому что, мол, является главой профсоюза МВД, и опубликовал квитанцию и справку, подтверждающую внесение залога.



Кива тоже опубликовал видео с банка, где он вносил залог за полицейского

"Чтобы вернуть средства, один из тех, кто перечислил деньги, должен подать ходатайство", – пояснила в комментарии изданию theБабель судья-спикер Печерского райсуда Мария Пылаева.

Она подчеркнула, что по процедуре адвокаты должны принести в территориальное управление Государственной судебной администрации документ, свидетельствующий о перечислении средств.

Там проверяют этот факт, и выдают соответствующую справку, и уже тогда с этими документами представитель подозреваемого вместе с представителем ГСА едут в СИЗО.

Сам Илья Кива рассказал theБабель, что внес залог в 9:00, а действия Вилкула назвал пиаром.

Смотрите видео, как полиция била активистов под райотделом в Киеве:

Что известно об инциденте, когда полиция побила активистов в Киеве? Возле Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда правоохранители применили к прибывшим активистам силу: при этом полицейские били тех, кто лежал на земле. Одним из таких стражей был полицейский в гражданской одежде Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.



После инцидента главный полицейский Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия правоохранителя и подчеркнул, что такое поведение недопустимо.

За что полиция задержала активистов в Киеве? Около 10 активистов правоохранители задержали 9 февраля вблизи Контрактовой площади. В том же месте кандидат в президенты Юлия Тимошенко проводила встречу с избирателями. Задержанные активисты говорят, что имели с собой плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также – с зачеркнутыми фамилиями экс-члена "Батькивщины", главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



В полиции утверждают, что задержанные не объяснили, почему находились на месте проведения акции. Правоохранители также говорят, что задержанные не имели символики и баннеров, которые бы свидетельствовали о том, что они пришли на акцию по делу Гандзюк. По словам полиции, в их служебных авто задержанные выбросили зеленку, а еще у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.