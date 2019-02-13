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      Одразу двоє політиків внесли заставу за поліцейського, який бив лежачого активіста

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      Ілля Кива та Олександр Вілкул
      Ілля Кива та Олександр Вілкул / news-facts.com

      Напередодні суд арештував капітана поліції Києва Василя Мельникова, підозрюваного у побитті лежачого активіста біля Подільського райвідділу поліції в столиці. Чоловіка взяли під варту строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 115 тисяч гривень. 13 лютого ці кошти внесли одразу двоє кандидатів у президенти – Ілля Кива та Олександр Вілкул.

      Опоблоківець Олександр Вілкул написав пост у Facebook, в якому назвав потерпілих активістів бойовиками й зазначив, що арештований поліцейський виконував свої обов'язки в екстремальних умовах.

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      "Поліцейські не просто мають право, вони зобов'язані застосовувати силу проти радикалів, які вже завтра можуть напасти на кожного", – наголосив він.

      Вілкул вніс заставу за поліцейського
      Платіжне доручення, яке опублікував Вілкул

      Політик також додав, що вже згодом дізнався зі ЗМІ, що заставу вніс ще один кандидат у президенти – Ілля Кива.

      У свою чергу Кива пояснив, що вступився за Мельникова, бо мовляв є головою профспілки МВС, й опублікував квитанцію та довідку, що підтверджує внесення застави.

      Застава за поліцейського Кива
      Кива також опублікував відео з банку, де він вносив заставу за поліцейського

      "Щоб повернути кошти, один з тих, хто перерахував гроші, повинен подати клопотання", – пояснила у коментарі виданню theБабель суддя-спікер Печерського райсуду Марія Пилаєва.

      Вона наголосила, що за процедурою адвокати мають принести до територіального управління Державної судової адміністрації документ, який свідчить про перерахунок коштів.

      Там перевіряють цей факти й видають відповідну довідку, й вже тоді з цими документами представник підозрюваного разом із представником ДСА їдуть у СІЗО.

      Сам Ілля Кива розповів theБабель, що вніс заставу о 9:00, а дії Вілкула назвав піаром.

      Дивіться відео, як поліція била активістів під райвідділом у Києві:

      Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві?Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.

      Після інциденту головний поліцейський Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою.

      За що поліція затримала активістів у Києві?Близько 10 активістів правоохоронці затримали 9 лютого поблизу Контрактової площі. У тому ж місці кандидатка у президенти Юлія Тимошенко проводила свою зустріч з виборцями. Затримані активісти кажуть, що мали з собою плакати з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також – із закресленими прізвищами екс-члена "Батьківщини", голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      У поліції ж переконують, що затримані не пояснили, чому перебували на місці проведення акції. Правоохоронці також кажуть, що затримані не мали символіки та банерів, які б свідчили про те, що вони прийшли на акцію щодо справи Гандзюк. За словами поліції, у їхніх службових авто затримані повикидали зеленку, а ще в них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

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      Теги: Новини України Печерський суд Києва Олександр Вілкул Ілля Кива Затримання учасників акції щодо Гандзюк Поліція Сутички
      Джерело: 24 Канал
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