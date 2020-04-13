Сразу после карантина Кабмин рассчитывает повторно пересмотреть госбюджет
Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан заявил, что Кабинет Министров Украины планирует пересмотреть государственный бюджет. В частности, правительство рассчитывает сэкономить деньги фонда борьбы с коронавирусом.
Сэкономленные деньги Кабмин планирует вернуть на проекты, которые будут сокращены из-за пересмотра госбюджета. Об этом Василий Мокан заявил в комментарии "РБК-Украина".
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Все деньги, которые останутся после карантина, будут обратно перераспределены из фонда борьбы с коронавирусом по всем министерствам. По обычной процедуре финансирования – по тем направлениям, как это было по пропорциональному принципу,
– заявил депутат.
По его словам, сейчас происходит некая унификация, когда все средства собираются в один фонд. Ее целью является ведение эффективной борьбы с коронавирусом.
"Далее у нас есть необходимость снова вносить изменения в бюджет и перераспределить остаток спецфонда и восстановить те программы, которые сейчас временно приостановлены. То есть будет еще одно внесение изменений в закон", – пояснил Василий Мокан.
Что известно о пересмотре государственного бюджета?Верховная Рада одобрила внесение изменений в государственный бюджет Украины. В частности, изменения касаются создания стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом, на который выделили 64 миллиарда гривен.
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