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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ

      Одразу після карантину Кабмін розраховує повторно переглянути держбюджет

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      Кабмін планує зекономити виділені на боротьбу з коронавірусом гроші / kmu.gov.ua

      Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан заявив, що Кабінет Міністрів України планує повторно переглянути державний бюджет. Зокрема, уряд розраховує зекономити гроші фонду боротьби з коронавірусом.

      Зекономлені гроші Кабмін планує повернути на проєкти, які будуть скороченні через перегляд держбюджету. Про це Василь Мокан заявив у коментарі "РБК-Україна".

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      Усі гроші, які залишаться після карантину, будуть назад перерозподілені з фонду боротьби з коронавірусом по усіх міністерствах. За звичайною процедурою фінансування – за тими напрямами, як це було за пропорційним принципом,
      – заявив депутат.

      За його словами, нині відбувається така собі уніфікація, коли усі засоби збираються в один фонд. Її метою є ведення ефективної боротьби з коронавірусом.

      "Далі у нас є необхідність знову вносити зміни в бюджет та перерозподілити залишок спецфонду і відновити ті програми, які зараз тимчасово припинені. Тобто буде ще одне внесення змін у закон", – пояснив Василь Мокан.

      Що відомо про перегляд державного бюджету?Верховна Рада схвалила внесення змін до державного бюджету України. Зокрема, зміни стосуються створення стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом, на який виділили 64 мільярди гривень.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Бюджет 2020 Бюджет Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України
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