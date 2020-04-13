Одразу після карантину Кабмін розраховує повторно переглянути держбюджет

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан заявив, що Кабінет Міністрів України планує повторно переглянути державний бюджет. Зокрема, уряд розраховує зекономити гроші фонду боротьби з коронавірусом.

Зекономлені гроші Кабмін планує повернути на проєкти, які будуть скороченні через перегляд держбюджету. Про це Василь Мокан заявив у коментарі "РБК-Україна".

Важливо Рада схвалила зміни до державного бюджету 2020: основні цифри

Усі гроші, які залишаться після карантину, будуть назад перерозподілені з фонду боротьби з коронавірусом по усіх міністерствах. За звичайною процедурою фінансування – за тими напрямами, як це було за пропорційним принципом,

– заявив депутат.

За його словами, нині відбувається така собі уніфікація, коли усі засоби збираються в один фонд. Її метою є ведення ефективної боротьби з коронавірусом.

"Далі у нас є необхідність знову вносити зміни в бюджет та перерозподілити залишок спецфонду і відновити ті програми, які зараз тимчасово припинені. Тобто буде ще одне внесення змін у закон", – пояснив Василь Мокан.

Що відомо про перегляд державного бюджету?Верховна Рада схвалила внесення змін до державного бюджету України. Зокрема, зміни стосуються створення стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом, на який виділили 64 мільярди гривень.