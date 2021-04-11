Российские политические деятели очень любят оперировать некоторыми историческими событиями, дабы описать масштаб угрозы, её характер и последствия. Вот только зачастую они почему-то используют исторические примеры, в рамках которых именно россияне совершали самые кровавые преступления.

Козак вспомнил Сребреницу в контексте Украины

В четверг заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил следующие, по вопросу возможных боевых действий против Украины, дословно: "Все зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту".

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Напомню, что в 2019 году президент России Владимир Путин говорил, что преждевременная передача властям Украины контроля над границей с Россией на Донбассе может завершится своей Сребреницей.

Кто виновен в геноциде в Сребренице

И вот тут очень важный момент. Дело в том, что ни Дмитрий Козак, ни Владимир Путин, решив вспомнить одну из наиболее кровавых глав в истории боснийской войны – массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице, не упомянули одну важную деталь. Именно Россия все последующие годы блокировала признание этой резни геноцидом и, что хуже всего, в этой резне непосредственное участие принимали наёмники из РФ.

Например, Светлана Броз, врач-кардиолог и общественный деятель из Сараево, внучка известного Югославского лидера Иосипа Броз Тито, посвятившая свою жизнь неправительственной деятельности – лечению моральных и психических травм, нанесенных войной 1990-х гражданам Боснии и Герцеговины, в одном из своих интервью заявляла, что именно русские наемники совершали самые кровавые преступления.

Дословно, из ее интервью от 2017 года: "Милошевич пригласил "псов войны" – русских, которые в свое время воевали в Афганистане. Они совершили величайшие преступления в крае над рекой Дрина. Российские "псы войны", которые ранее воевали в Афганистане, были самыми жестокими преступниками. Интересно, что ни один из них не попал на скамью подсудимых в Гаагском трибунале".

Преступник признался в преступлении

И вот теперь, Козак, вторит словам Путина 2019 года, вспоминая резню в Сребренице, которую на уровне ООН российская делегация годами настойчиво блокировала и отказывалась признавать геноцидом, да ещё и устроенную при непосредственном участии российских наемников, в контексте Донбасса, где преступления, разрушения и кровопролития чинятся по вине России же!