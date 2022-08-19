О том, что вторые сутки наносят артудары по Никополю, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он подчеркнул, что есть угроза повторных ударов, поэтому безопасные места нельзя покидать до отбоя тревоги.

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Когда начался обстрел Никополя

Чиновник сообщил, что центр городка обстреливают ствольной артиллерией. О том, что может начаться обстрел, Евтушенко написал примерно в 21:40.

Движение техники на противоположном берегу водохранилища. Жители прибрежных территорий (города, села, поселка) прошу вас находиться в бомбоубежище, или соблюдать правила двух стен,

– сказал тогда председатель РВА.

Тревогу в Никопольском обществе объявили в 21:44. А уже через час местные жители слышали много взрывов. Пока неизвестно, какие повреждения в городе. Также не сообщали, есть ли пострадавшие в результате ночных российских обстрелов.

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