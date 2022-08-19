Про те, що другу добу поспіль завдають артударів по Нікополю, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він акцентував, що є загроза повторних ударів, тому безпечні місця не можна покидати до відбою тривоги.

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Коли почався обстріл Нікополя

Посадовець повідомив, що центр містечка обстрілюють ствольною артилерією. Про те, що може початися обстріл Євтушенко написав приблизно о 21:40.

Рух техніки на протилежному березі водосховища. Жителі прибережних територій (міста, села, селища) прошу вас перебувати в бомбосховищі, або дотримуватись правила двох стін,

– вказав тоді голова РВА.

Тривогу у Нікопольській громаді оголосили о 21:44. А вже через годину місцеві жителі почали чули багато вибухів. Наразі невідомо, які ушкодження в місті. Також не повідомляли, чи є постраждалі внаслідок нічного російського обстрілу.

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