Об ударе по городу рассказал в эфире глава Коростенской военной районной администрации Юрий Тарасюк. Ракетный обстрел произошел около 2:00.

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В городе услышали сильный гул

Тарасюк отметил, что сначала услышали сильный гул, вероятно летели самолеты. Сразу после этого начался обстрел.

Отметим, что враг стрелял по частному сектору. Из-за обстрела разрушены 10 частных жилых домов, в том числе в одном начался пожар. На место сразу прибыли спасатели, которые тушили пламя и разбирали завалы.

