Про удар по місту розповів в ефірі голова Коростенської військової районної адміністрації Юрій Тарасюк. Ракетний обстріл стався близько 2:00.

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У місті почули сильний гул

Тарасюк зазначив, що спочатку почули сильний гул, ймовірно, летіли літаки. Одразу майже після цього розпочався обстріл.

Зазначимо, що ворог стріляв по приватному секторі. Через обстріл зруйновано 10 приватних житлових будинків, зокрема в одному зайнялась пожежа. На місце одразу прибули рятувальники, які гасили полум'я та розбирали завали.



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