В Генштабе отметили, что российских военных бросили на произвол судьбы. Они имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.

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"Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию России", – сообщили в ВСУ.

Привлекают заключенных

Оккупанты имеют большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей. Как отметили в Генштабе, из-за этого командование вооруженных сил России привлекает к войне так называемых "военнослужащих срочной службы" с временно оккупированной территории Украины.

Кроме этого, в ряды рашистов вступают военные наемники из Абхазии, Южной Осетии и заключенные из исправительных учреждений России.

Почти на всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют,

​– заверили в Генштабе.