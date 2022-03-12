У Генштабі зазначили, що російських військових кинули напризволяще. Вони мають вкрай низький морально-психологічний стан.
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"Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Росії", – повідомили у ЗСУ.
Залучають ув'язнених
Окупанти мають великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин. Як зазначили у Генштабі, через це командування збройних сил Росії залучає до війни так званих "військовослужбовців строкової служби" з тимчасово окупованої території України.
Крім цього, до лав рашистів вступають військові найманці з Абхазії, Південної Осетії та ув'язнені з виправних закладів Росії.
Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають,
– запевнили у Генштабі.