У Генштабі зазначили, що російських військових кинули напризволяще. Вони мають вкрай низький морально-психологічний стан.

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"Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Росії", – повідомили у ЗСУ.

Залучають ув'язнених

Окупанти мають великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин. Як зазначили у Генштабі, через це командування збройних сил Росії залучає до війни так званих "військовослужбовців строкової служби" з тимчасово окупованої території України.

Крім цього, до лав рашистів вступають військові найманці з Абхазії, Південної Осетії та ув'язнені з виправних закладів Росії.

Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають,

– запевнили у Генштабі.