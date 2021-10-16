По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате инцидента пострадали территории на восточной стороне туристического острова. Говорится о районах Карангасем и Бангли.

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Подземные толчки не были очень сильными. В то же время известно опо меньшей мере 3 жертвах. Среди них – 3-летний ребенок.

Кроме того, специалисты предупреждают о возможности новых толчков.

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Землетрясение в Перу

Землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло Перу 10 октября. Подземные толчки зафиксировали на глубине 13,5 километра.

Эпицентр землетрясения – 200 километров от города Куско. Там проживают более 300 тысяч человек.

Информации о пострадавших, к счастью, не было.

Кроме того, землетрясения мощностью 4,6 и 4,4 также всколыхнули страну в центральном и южном регионах страны.

Заметьте! Мощное землетрясение в Токио приостановило работу метро. Кроме того, в городе сработала экстренная система оповещения. Магнитуда землетрясения составила 6,1 по шкале Рихтера.