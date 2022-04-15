По информации военных, оккупанты в Запорожье пытаются усилить свои позиции. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 15 апреля.
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Но при этом вражеских войсках, воюющих в Запорожском крае, растет количество так называемых отказников. То есть оккупанты системно отказываются идти в бой,
– пишет Куртев.
ВСУ продолжает крепко держать оборону. "Потому что они у себя дома и никому свой дом не отдадут!" – добавляет секретарь Запорожского горсовета.
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