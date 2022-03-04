Запад хочет уменьшить зависимость от российских энергоресурсов

Среди стран G7 есть согласие относительно необходимости отказываться от российского газа. Об этом сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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Она отметила, что Западу нужно уменьшать зависимость от российских энергоресурсов.

"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов", – написала Трасс.

Также глава МИД Британии заверила в поддержке Украины и заявила о необходимости подрыва экономики России. Именно это, по ее словам, нанесет Путину поражение.

Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл,

– написала она.

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