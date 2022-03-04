Захід хоче зменшити залежність від російських енергоресурсів

Серед країн G7 є згода щодо необхідності відмовлятися від російського газу. Про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

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Вона зазначила, що Заходу потрібно зменшувати залежність від російських енергоресурсів.

"Мої колеги у G7 – США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми повинні з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів", – написала Трасс.

Також очільниця МЗС Британії запевнила у підтримці України та заявила про потребу підривання економіки Росії. Саме це, за її словами, завдасть Путіну поразки.

Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоби Путін програв,

– написала вона.

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