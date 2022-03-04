Сторони закликали Росію надати гуманітарний доступ в Україні
Президент Туреччини Реджеп Ердоган та прем'єр Великої Британії провели зустріч. Вони обговорили війну Росії проти України.
Варте уваги В мене немає питань до Ердогана, він один з гарантів безпеки, – Зеленський
Лідери обох країн вкотре засудили дії російського агресора.
Повідомляється, що Джонсон та Ердоган наголосили на важливості повного міжнародного засудження дій Росії в Україні.
Також вони заявили про необхідність надання Росією термінового гуманітарного доступу в Україні.
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