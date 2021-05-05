Блаженнейший Святослав Шевчук рассказал, что среди духовенства нет движений ковид-диссидентства. А вакцинацию от коронавируса проводят, соблюдая принципы доступности, безопасности и добровольности.

Глава Украинской греко-католической церкви в интервью изданию напомнил, что ранее Министерство здравоохранения приравняло священников к социальным работникам, которые имеют доступ к вакцинации на втором этапе программы.

Читайте также Нет никаких религиозных оснований отказываться от вакцинации, – глава УГКЦ

Ковид-диссидентов нет

По словам Блаженнейшего Святослава, УГКЦ организовала возможность для вакцинации в патриаршей курии. Кроме того, духовенство в других епархиях тоже понемногу начало отвечать на этот призыв.

Однако есть люди, которым врачи не советуют делать прививки по состоянию их здоровья, есть те, которые недавно переболели.

А так, чтобы какие-то были такие движения ковид-диссидентства среди нашего духовенства, то я таких не знаю,

– отметил Святослав.

Сам он хорошо перенес прививку и не было никаких побочных последствий.

Статистика вакцинированного духовенства

Относительно количества представителей церкви, которым уже сделали прививки от COVID-19, то такой статистики нет.

"Но есть 3 принципа, которые мы согласовали в отношении вакцинации на уровне единой позиции Всеукраинского совета церквей: она должна быть доступной, безопасной и добровольной", – уточнил глава УГКЦ.

И добавил, что Церковь не хочет оказывать давления, даже административного, на духовенство.

Обратите внимание! Ранее предстоятель УГКЦ митрополит Святослав Шевчук вакцинировался от коронавируса. Он заявил, что у верующих нет никаких религиозных оснований, чтобы отказаться от прививки. Однако добавил, что понимает опасения людей, ведь вакцины от COVID-19 являются препаратами экстренного использования.