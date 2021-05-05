Среди украинского духовенства нет ковид-диссидентов, – Святослав
Блаженнейший Святослав Шевчук рассказал, что среди духовенства нет движений ковид-диссидентства. А вакцинацию от коронавируса проводят, соблюдая принципы доступности, безопасности и добровольности.
Источник:"Украинская правда"
Глава Украинской греко-католической церкви в интервью изданию напомнил, что ранее Министерство здравоохранения приравняло священников к социальным работникам, которые имеют доступ к вакцинации на втором этапе программы.
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Ковид-диссидентов нет
По словам Блаженнейшего Святослава, УГКЦ организовала возможность для вакцинации в патриаршей курии. Кроме того, духовенство в других епархиях тоже понемногу начало отвечать на этот призыв.
Однако есть люди, которым врачи не советуют делать прививки по состоянию их здоровья, есть те, которые недавно переболели.
А так, чтобы какие-то были такие движения ковид-диссидентства среди нашего духовенства, то я таких не знаю,
– отметил Святослав.
Сам он хорошо перенес прививку и не было никаких побочных последствий.
Статистика вакцинированного духовенства
Относительно количества представителей церкви, которым уже сделали прививки от COVID-19, то такой статистики нет.
"Но есть 3 принципа, которые мы согласовали в отношении вакцинации на уровне единой позиции Всеукраинского совета церквей: она должна быть доступной, безопасной и добровольной", – уточнил глава УГКЦ.
И добавил, что Церковь не хочет оказывать давления, даже административного, на духовенство.
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