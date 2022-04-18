Таким образом, россиян убеждают принять участие в наступательных действиях. Об этом сообщили в Генеральном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Если человек все-таки отказывается воевать против Украины, ему делают соответствующую запись в личное дело. Также запись получают те, кто не участвовал в войне против Украины, а остался в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.

Среди контрактников в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа вооруженных сил оккупантов количество отказов составляет 60 – 70% от общего количества личного состава.

"Специфические" методы убеждения

Для убеждения командование российской армии применяет "специфические" методы. В частности военным России выплачивают за ранение или контузию 3 миллиона рублей только, если военнослужащий вернется в подразделение – для дальнейшего участия в боевых действиях.

В противном случае, у россиян возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения,

– сообщили в разведке Украины.

В то же время, российское командование продолжает скрывать реальное количество убитых оккупантов. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области, некоторые лежат там уже больше месяца.

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