У такий спосіб росіян переконують взяти участь у наступальних діях. Про це повідомили у Генеральному управління розвідки Міністерства оборони України.

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Якщо людина все-таки відмовляється воювати проти України, їй роблять відповідний запис в особову справу. Також запис отримують ті, хто не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому "стратегічному резерві" в пунктах постійної дислокації.

Серед контрактників у підрозділах 150 мотострілецької дивізії 8 армії південного військового округу збройних сил окупантів кількість відмов вже становить 60 – 70% від загальної кількості особового складу.

"Специфічні" методи переконання

Для переконування командування російської армії застосовує "специфічні" методи. Зокрема військовим Росії виплачують за поранення чи контузію 3 мільйони рублів лише якщо військовослужбовець повернеться в підрозділ для подальшої участі у бойових діях.

В іншому випадку, у росіян виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення,

– повідомили у розвідці України.

Водночас російське командування продовжує приховувати реальну кількість вбитих окупантів. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області, деякі лежать там вже понад місяць.

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