В частности, известно, что они занимались шпионажем. Такие действия, как известно, не входили в их должностные обязанности.

Заметьте Австрия высылает из страны 4 российских дипломатов

Один из высланных Австрией дипломатов был военным атташе

МИД Австрии на прошлой неделе раскрыл лица 3 из этих 4 человек: атташе по вопросам обороны, вице-консул генерального консульства в Зальцбурге, первый секретарь посольства, также являвшийся советником постоянного представителя при международных организациях, Михаил Ульянов исчезли из опубликованного в интернете списка аккредитованных российских дипломатов,

– говорится в сообщении.

Добавили также, что эти дипломаты покинули Австрию до предоставленного им срока. Предварительно они должны были уехать до 12 апреля.

В ответ Россия уже традиционно также объявила о выдворении 4 австрийских дипломатов из России. Однако в Австрии объяснили, что сожалеют из-за выдворения их дипломатов. Ведь последние действовали в пределах Венской конвенции.

Кстати, о выдворении российских дипломатов Австрия заявила 7 апреля. В стране объяснили, что эти люди совершили действия, несовместимые с Венской конвенцией. В частности, намекнули на деятельность спецслужб.

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