Зокрема відомо, що вони займались шпигунством. Такі дії, як відомо, не входили у їхні посадові обов'язки.

Зауважте Австрія висилає з країни 4 російських дипломатів

Один з висланих Австрією дипломатів був військовим аташе

МЗС Австрії минулого тижня розкрило особи 3 із цих 4 осіб: аташе з питань оборони, віцеконсул генерального консульства в Зальцбурзі, перший секретар посольства, який також був радником постійного представника при міжнародних організаціях, Михайло Ульянов зникли з опублікованого в інтернеті списку акредитованих російських дипломатів,

– мовиться у повідомленні.

Додали також, що ці дипломати покинули Австрію до наданого їм терміну. Попередньо вони мали виїхати до 12 квітня.

У відповідь Росія вже традиційно також оголосила про видворення 4 австрійських дипломатів з Росії. Проте у Австрії пояснили, що шкодують через видворення їхніх дипломатів. Адже останні діяли в межах Віденської конвенції.

До речі, про видворення російських дипломатів Австрія заявила 7 квітня. У країні пояснили, що ці люди вчинили дії, несумісні з Віденською конвенцією. Зокрема натякнули на діяльність спецслужб.

Дивіться також – Клімкін: незабаром буде багато рішень, які змінять картину: відео