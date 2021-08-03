PISA вимірює здатність 15-річних учнів використовувати свої знання для розв'язання реальних проблем, у цьому наші школярі мають результати на рівні з Туреччиною, трохи поступаючись Хорватії та Білорусі.

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Але це не найбільший сюрприз

PISA також вимірювала набір навичок, які називаються метапізнавальними (meta-cognitive).

Наявність метапізнавальних навичок має вирішальне значення в сучасному суспільстві, вони допомагають орієнтуватися та розв'язувати непередбачувані проблеми.

Українські школярі мають найкращі результати за цим критерієм у регіоні та вищі за середні у країнах ОЕСР.

У дослідженні проаналізовані два цікавих співвідношення:

Навички школярів з читання та ВВП на душу населення в країні. Україна показує значно кращий результат серед країн з аналогічним ВВП на душу населення. Навички школярів з читання та витрати держави на учня за весь період його навчання у школі. Наші вчителі навчають школярів на рівні з країнами, у яких витрати на учня в рази більші.

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Іноді кажуть, що в Україні низький ВВП тому, що низька продуктивність праці. Результати PISA показують, що принаймні в освіті, продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни.

Україна фактично найкраща в регіоні для розміщення високотехнологічного виробництва. Але корумпованість і некомпетентність наших чиновників гальмує таку велику інвестиційну перевагу.