По сообщению ресурса DonPress, дрессированная кремлевская главАбизяНа оккупированной части Донецкой области Украины на днях, бормоча свою очередную бредятину неким неназванным "представителям российских СМИ"... заявил буквально следующее:

Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода... (с).…

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А еще это можно сравнить со сводками:

в которых замелькали орковские 152-мм и 122-мм САУ и буксируемая арта в районе Горловки и Донецких пригородов;

опять стали отмечаться комплексы РЭБ и участившиеся полеты БПЛА типа "Орлан-10";

и поехали через Краснодон опять КамАЗы и ББМ орков в сторону Луганска... в ощутимых количествах…

Расклад как геополитический с активизировавшейся "формулой Штайнмайера", так и внутриполитический с обострившейся возней наших политолигархов, нынче такой, что "надавить на Украину" при помощи очередного замеса на Донбассе оркам очень удобно…

Новое руководство ВСУ... пока только вникает… СБУ, МВД, НАБУ и прочие ГБРы не то ловят, не то укрывают Чауса… Президент... "где-то на отдыхе"… Парламент до сентября на каникулах… И опять-таки... 30 лет нашей Независимости, предстоящий визит Зеленского в США и... Крымская платформа… в самый раз, "напомнить и поздравить".

Маленькая победа на Донбассе... Кремлю перед выборами в Думу... в этом отношении тоже, лишней не будет… Думаю, этот донецкий примат с погонялом "Пушилин" совсем не случайно начал грезить о неких "контрнаступлениях", в контексте "мирного урегулирования конфликта"…

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В Кремле явно готовят информационную почву для силового принуждения Киева к прямым переговорам со своим обезьянником, который они развели на Донбассе…

В этом отношении лучшего способа нежели очередная эскалация с пальбой и кровью... трудно себе представить… Фактически, август становится некой "точкой бифуркации", так сказать "критическим моментом", когда одним "изящным движением" можно нанести Украине очень болезненный удар... сразу во многих сферах. Начиная с информационной, заканчивая внешнеполитической и военной…

Учитывая нынешнюю стратегию нашей власти под названием "мир любой ценой"... на ее быстрый и эффективный ответ и реакцию в случае внезапной и резкой эскалации боевых действий на Донбассе... можно даже не рассчитывать… Тем более, что организовать какую-нибудь провокацию "по вине Украины" на Донбассе с "ответным контрнаступлением", орки могут даже не вспотев…

Хотя, конечно, генерал Залужный… образно говоря, сначала может въеб*ть, а потом докладывать... Тем более, что под боком у него в "первых замах" генерал Мойсюк, который в 2014-м именно так и командовал своим десантным батальоном…

И тогда, весь "задуманный план" в Кремле не менее внезапно может закончиться освобождением, например, Горловки или Докучаевска...